Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Latisana nelle ultime ore. Un uomo di 80 anni, Luigi Codotto, ha ucciso la moglie di 78, Luigia Rossi, all’interno della loro abitazione di via Casette e, subito dopo, si è tolto la vita. La coppia che viveva da tempo nella frazione di Pertegada.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando una parente della donna, insospettita dal mancato contatto telefonico, si è recata nell’abitazione. Una volta entrata, ha scoperto i due corpi e ha immediatamente avvisato i soccorsi. Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, l’uomo, prima avrebbe colpito la moglie con un’accetta, provocandone la morte, per poi togliersi la vita utilizzando un coltello.

I carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario, hanno avviato i rilievi. La donna è stata trovata nella camera da letto, mentre il marito si trovava nel soggiorno. All’interno della casa sono state rinvenute anche le armi utilizzate. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’abitazione per consentire gli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica e i tempi dell’accaduto. L’esame autoptico fornirà ulteriori elementi utili alle indagini.

