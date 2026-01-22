Tragedia a Latisana, anziano uccide la moglie e poi si toglie la vita

Tragedia questa mattina a Latisana dove uomo di 80 anni ha ucciso la moglie, di 78, per poi togliersi la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe le persone.



Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la moglie, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Restano ancora da chiarire le modalità esatte dell’accaduto, con gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e individuare il movente che avrebbe portato a questo tragico gesto.