Orologi da parete particolari moderni: 5 modelli unici per la casa

L’esigenza di misurare il tempo appartiene all’uomo fin dall’antichità. Gli strumenti primitivi, ovvero il sole e la luna, avevano il pregio di essere più clementi del detestato suono della sveglia di un’era caratterizzata dalla frenesia lavorativa.

L’orologio a parete, forse per restituire al tempo la meraviglia di essere misura di tutte le cose del nostro passato, del nostro presente e del nostro futuro, da quando è entrato nelle case, è diventato oggetto di design. Ora gli orologi da parete particolari moderni sono un elemento d’arredo in ogni ambiente domestico.

Orologi da parete moderni

Gli orologi da parete moderni non sono solo mezzi per essere a conoscenza dell’orario, ma anche oggetti creati per restituire valore allo scorrere del tempo. Il tempo scandito dall’orologio da parete cattura i momenti preziosi che ci regala il presente e ci rammenta l’ora migliore che avremo per costruire un futuro ricco di momenti di gioia.

Gioia Pura, la gioielleria italiana online

Gioia Pura è il negozio online dove puoi trovare orologi da parete particolari moderni delle migliori marche italiane e internazionali. Il negozio online è diventato la più grande e famosa gioielleria italiana, grazie all’esperienza e alla tenacia del team, che ha voluto rielaborare il concetto di lusso come status accessibile a chiunque. Abbiamo selezionato, tra i 140 mila articoli in regalo di 125 brand italiani e internazionali 5 modelli unici per la casa. Gli orologi da parete moderni daranno un tocco di stile all’ambiente nel quale passi il tuo tempo migliore e sono perfetti come regalo per ogni occasione.

Gioia Pura ha oltre 40,000 articoli in promozione che puoi scegliere per la festa della mamma che sta arrivando, oppure come idee regalo per cresime e comunioni, oppure per qualsiasi altra occasione speciale.

Orologi del brand Arti e Mestieri con i fusi orari che vuoi tu

Il brand Arti e Mestieri propone l’orologio da parete Fuso Meccano caratterizzato da diversi ingranaggi. E’ disponibile in tre diversi colori, ovvero nero, oppure ardesia e fango e sabbia e bronzo. Il materiale con cui è costruito è il ferro ed è possibile inserire i diversi fusi orari delle tue città preferite. Ti basterà una semplice occhiata per sentirti cittadino del mondo e sapere che ore sona a Roma, a Parigi, a Berlino, a Madrid oppure a Tokyo.

Orologi da parete con l’albero della vita

Il brand Valenti Argenti, nato grazie a due amici uniti dall’amore per l’argento, propone orologi da parete particolari moderni con raffigurato l’albero della vita. L’albero della vita ha un significato simbolico importante, celebra un nuovo inizio perché l’albero è sorgente di vita. Gli orologi da parete sono di diversi modelli e dimensioni, gli articoli hanno in comune il simbolo dell’albero della vita. L’orologio è un perfetto regalo portafortuna e un ottimo augurio per ricordare un momento particolare, come può essere una ricorrenza, un compleanno, una nascita oppure un matrimonio. Sul sito Gioia Pura trovi una vasta selezione di articoli a prezzi scontati con il simbolo dell’albero della vita.

Orologi con i tuoi animali preferiti

Se ami gli animali trovi orologi da parete particolari moderni con raffigurati i tuoi pelosetti preferiti. Arti e Mestieri propone un delizioso orologio da parete il cui quadrante è incorniciato dalla sagoma stilizzata di mamma gatta che guarda con tenerezza il suo cucciolo. L’orologio è decorato con piccole impronte che appartengono al gattino. Il prodotto è disponibile in tre combinazioni di colore diverse. Il brand propone anche altri articoli con animaletti stilizzati. Un orologio da parete particolare è di colore rosso, ha un piccolo gufo stilizzato alla sinistra del quadrante e alla destra tre ciondoli portafortuna, il classico cornetto, il ferro di cavallo e il gobbo. E’ un prodotto che sicuramente non passerà inosservato ed arricchirà qualsiasi parete.

Orologi particolari da parete moderni per bambini

Se stai cercando orologi da parete particolari moderni per bambini, Valenti Argenti propone articoli con i coloratissimi personaggidella Disney in plexigas e argento. Mickey Mouse, Minnie, Paperino e Paperina saranno gli eroi dei fumetti a scandire il tempo da dedicare al gioco, ai compiti ed alla merenda. Per i più piccoli c’è un delizioso modello con dolcissimi orsetti disegnati.

Orologi da cucina

Sul portale trovi anche una selezione di orologi da parete da cucina per decorare la tua cucina col modello che preferisci.

Il modello vintage selezionato da Gioia Pura trasformerà la tua cucina nel Grand Hotel 285 Rue de Paris, che regalerà ad ogni piatto la raffinatezza dei sapori francesi. Il modello ispirato alla stazione di Londra, Il Kensington Station London è un orologio da stazione che aggiungerà alla tua cucina un pizzico di fascino britannico e la voglia di pensare alle tue mete preferite quando andrai in vacanza.

