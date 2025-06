I carabinieri hanno subito notato il comportamento sospetto del giovane: nel marsupio aveva un coltello serramanico.

Girava per il parco San Valentino di Pordenone con un coltello a serramanico nel marsupio, ma il suo comportamento non è passato inosservato ai Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Pordenone. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento hanno subito notato il giovane.

Il ragazzo, un minorenne italiano, è stato visto mentre cercava ripetutamente di nascondere qualcosa all’interno del proprio marsupio. Fermato immediatamente per un controllo, alla richiesta dei documenti si è mostrato agitato e poco collaborativo. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale. Messo alle strette il minore ha quindi consegnato spontaneamente un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 centimetri, che teneva nascosto proprio all’interno del marsupio.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il ragazzo era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia legati a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, per detenzione illegale di arma da taglio.

Un tempestivo intervento che ha permesso di prevenire potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, confermando l’importanza del costante presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.