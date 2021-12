I controlli fatti dalla polizia locale a Codroipo.

Patente tedesca falsa scoperta dagli agenti del Distretto di polizia locale Medio Friuli guidati dal comandante Franco Fantinato. Nella serata di venerdì 3 dicembre durante i consueti controlli lungo la statale 13 nel territorio di Codroipo, fermavano un monovolume condotto da un cittadino pakistano. Oltre a lui a bordo vi erano altre 6 persone di nazionalità pakistana e bengalese.

Agli agenti impegnati nel servizio non è passato inosservato il comportamento nervoso del conducente, e da un approfondito esame è emerso che la patente di guida, emessa da autorità tedesca, risultava contraffatta. L’uomo dopo esser stato accompagnato presso i locali per accertamenti è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uso di atto e falso e guida senza patente. Il documento è stato sequestrato mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Al conducente è stata inoltre elevata una maxi sanzione di 5100 euro.

