Un uomo di 78 anni con il suo cane si perde sopra Verzegnis: esausto, usa il fischietto per farsi ritrovare dal Soccorso alpino.

Perde il sentiero sopra Verzegnis: ritrovato e soccorso. La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di finanza e ai vigili del fuoco è stata attivata da Sores intorno alle 11.30 di questa mattina, martedì 16, su chiamata al Nue112 da parte di un uomo del 1947 residente a Venezia che aveva perso il sentiero.

Nel programmare la ricerca i soccorritori si sono divisi in due squadre, una è partita da Sella Chianzutan e l’altra da Casera Avrint, raggiunta con i mezzi: infatti l’uomo aveva riferito che si era perso percorrendo il sentiero con segnavia cai 811 che collega la sella alla casera. Presente anche una unità cinofila. Anche l’uomo aveva con sé il proprio cane ed un fischietto. Ed è stato proprio il fischietto che ha permesso alla squadra che si era mossa da Casera Avrint, a condurre i soccorritori sul punto in cui l’uomo si trovava, in mezzo ad un bosco accidentato e con piante cadute a circa 1000 metri di quota.

L’uomo stava bene ma era esausto al punto da non riuscire a camminare. Dal momento che imbarellarlo e calarlo da quel punto con la barella e con manovre di corda fin sulla strada forestale sottostante per duecento metri non sarebbe stato possibile proprio a causa degli schianti di alberi, si è preferito chiamare in aiuto l’elisoccorso regionale, che ha sbarcato sul posto l’equipe, valutato il signore e poi lo ha caricato a bordo con il triangolo di evacuazione. Il suo cane è stato preso in carico dalla squadra che lo ha trovato. Entrambi sono stati portati a Sella Chianzutan e poi l’uomo, che aveva l’auto a Tolmezzo è stato accompagnato fino là dalla Guardia di finanza.