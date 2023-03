Professore del Malignani muore nel sonno a soli 40 anni

Per Philip Morocutti non c’è stato nulla da fare.

E’ morto nel sonno a soli 40 anni Philip Morocutti, conosciuto e stimato docente dell’Isis Malignani di Udine. Anche ieri mattina i suoi studenti lo aspettavano, ma a scuola non è mai arrivato. E’ stato trovato a letto dalla madre che ha subito dato l’allarme. Nonostante le manovre di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti, per lui non c’è stato nulla da fare.

All’Isis Malignani insegnava nella sezione di Telecomunicazioni e in quella di Aeronautica. Appassionato del suo lavoro, aveva collaborato con le anche Università di Udine e Trieste, dove teneva corsi inerenti all’economia e all’informatica. Morocutti si era laureato in Ingegneria Informatica a Padova e in Economia presso la Sapienza di Roma, oltre ad un master in Business Administration negli Stati Uniti.

Docente molto preparato, era noto anche per la sua passione per l’insegnamento e la sua attenzione ai suoi studenti delle scuole superiori e universitari. Ancora da stabilire la data dei funerali di Philip Morocutti, che lascia i genitori Marco e Alice e la sorella Marilyn