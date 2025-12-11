Furti, rapine, lesioni: 12 reati in pochi mesi, 22enne condannato a due anni di carcere

Condannato per furti, rapine e altri reati a Pordenone.

Ben 12 reati in pochi mesi a Pordenone, tra furti, rapine, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: con questo “curriculum”, un 22enne è finito in carcere con una condanna di due anni. I Carabinieri della Squadra Catturandi del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno infatti arrestato ieri, 10 dicembre 2025, un giovane di 22 anni, D.S., cittadino italiano residente nel territorio pordenonese e già noto alle Forze dell’Ordine.

L’arresto è stato eseguito in seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone, che impone al ragazzo di scontare una pena definitiva pari a due anni e tredici giorni di reclusione. Le sentenze di condanna, emesse dal Tribunale di Pordenone e divenute definitive il 4 e il 25 novembre 2025, riguardano una lunga serie di reati commessi tra febbraio e settembre del 2023.

Nel corso di quei mesi, secondo quanto accertato, il giovane si sarebbe reso protagonista di furti aggravati, rapine, lesioni personali aggravate, varie false attestazioni sulla propria identità e più episodi di resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti sono stati commessi a Pordenone e, in un caso, a Prata di Pordenone.

I reati per cui è stato condannato.

Ecco l’elenco dei reati per i quali D.S. è stato condannato:

-23.02.2023 – Pordenone – furto aggravato in concorso;

-23.02.2023 – Pordenone – rapina in concorso;

-16.03.2023 – Pordenone – furto presso esercizio commerciale in concorso;

-26.04.2023 – Pordenone – rapina in concorso;

-26.04.2023 – Pordenone – lesioni personali aggravate in concorso;

-14.05.2023 – Pordenone – furto aggravato in concorso;

-14.05.2023 – Pordenone – falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità;

-14.05.2023 – Pordenone – resistenza a Pubblico Ufficiale;

-01.06.2023 – Pordenone – falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità;

-18.08.2023 – Prata – falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità;

– 02.09.2023 – Pordenone –falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità;

In un caso, per impadronirsi di un pacchetto di sigarette, D.S. si era scagliato contro la vittima con inaudita violenza, utilizzando un “tirapugni” e procurandogli la frattura del metacarpo di entrambe le mani; in un altro, nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone, si era impossessato di un monopattino elettrico, lasciato momentaneamente incustodito. Raggiunto dalle Forze dell’Ordine, dopo aver declinato false generalità, si era dato improvvisamente alla fuga, opponendo resistenza una volta raggiunto.

Un’altra volta, in un negozio del centralissimo corso Garibaldi di Pordenone, si era impossessato di alcolici, occultandoli all’interno del suo zaino. Raggiunto dal direttore del negozio, che si era insospettito per i movimenti furtivi del giovane tra gli scaffali, era riuscito a scappare, facendo perdere momentaneamente le sue tracce. Il 22enne è stato accompagnato al carcere di Pordenone, dove sconterà la pena per la quale è stato condannato.