Al parco Sant’Osvaldo di Udine si accende l’albero della Salute

Il 10 dicembre 2025, al Parco di Sant’Osvaldo di Udine, si è svolta l’accensione dell’“Albero della Salute”, iniziativa annuale promossa dalla Cooperativa COSMO in collaborazione con la Comunità Terapeutica Diurna della SOC Area Dipendenze Medio Friuli (SerD) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con le realtà che abitano il Parco di Sant’Osvaldo e le associazioni del quartiere.



L’evento ha visto la partecipazione delle Direttrici del Centro di Salute Mentale di Udine Sud, dottoressa Valentina Botter, e SerD Udine, dottoressa Tiziana Lombardelli, dell’assessore comunale del Comune di Udine Eleonora Meloni, di operatori, utenti e familiari dei servizi, oltre che di numerose realtà attive nel parco e nel quartiere.

Il tema dei tessuti e degli intrecci.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è stato quello dei tessuti e degli intrecci, metafora della rete territoriale che sostiene ogni percorso di cura e riabilitazione. Le strutture dei servizi pubblici, le associazioni del terzo settore, le cooperative sociali, le scuole e i cittadini sono stati rappresentati come fili di una stessa trama, capaci – insieme – di costruire connessioni significative e solide a favore delle persone con problematiche legate alle dipendenze e alla salute mentale.

Nella prospettiva riabilitativa, la metafora del tessuto esprime l’idea che nessun percorso possa essere affrontato in solitudine: i percorsi si costruiscono attraverso una rete di sostegni diversificati, capaci di adattarsi ai bisogni delle persone e al loro progetto di vita. Le reti del territorio – istituzionali, informali, familiari e comunitarie – concorrono così a creare una trama condivisa, all’interno della quale la persona possa ritrovare continuità, sostegno e possibilità di partecipazione attiva.

In questo senso, l’Assessore comunale Meloni ha ricordato come “tutte le parole altisonanti che spesso sentiamo sulla rete dei servizi e sull’umanizzazione delle cure, qui trovano una reale traduzione nella pratica quotidiana: sono esperienze concrete, vive. Ed è ogni volta un’emozione poter partecipare a incontri di questo tipo”.



L’“Albero della Salute” è stato quindi presentato come punto di incontro simbolico di queste connessioni, valorizzando il contributo di ogni realtà coinvolta in un’ottica di sostenibilità.

La cerimonia tra canti di Natale, sensibilizzazione e informazione.

Durante l’evento, la Scuola Primaria “Silvio Pellico” ha proposto canti natalizi in collaborazione con il coro “Nove per caso” della Comunità Nove, creando un momento conviviale tra scuola, servizi e comunità. Alla manifestazione hanno partecipato anche la Cooperativa Cosmo, l’Associazione Cinque Agosto del quartiere di San Osvaldo, Teste di Legno e altre realtà che operano quotidianamente nello spazio dell’ex ospedale psichiatrico, contribuendo alla vitalità sociale e culturale dell’area. Come ringraziamento ai presenti è stato consegnato “Metalife’25”, l’annuario della Comunità Terapeutica Diurna del SerD che raccoglie le storie, le attività e le esperienze che animano la quotidianità di chi ha intrapreso questo percorso.

L’iniziativa ha confermato la volontà del SerD e del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale di promuovere sensibilizzazione e informazione sui temi della dipendenza e del benessere psicologico, favorendo la presenza della cittadinanza e contrastando lo stigma ancora presente nei confronti di questi servizi. L’evento rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare il Parco di San Osvaldo come spazio pubblico aperto, inclusivo e condiviso, dove possono convivere percorsi di cura, attività culturali, momenti e comunitari.

L’accensione dell’“Albero della Salute” 2025 si è conclusa con un momento conviviale di saluto e ringraziamento rivolto a tutte le realtà coinvolte, sottolineando l’importanza del lavoro integrato tra istituzioni sanitarie, cittadini e associazioni nel promuovere una cultura della cura basata sulla prossimità, sul rispetto e sulla collaborazione. L’evento rimane un simbolo concreto della capacità delle reti territoriali di intrecciarsi e sostenersi reciprocamente, costruendo opportunità di inclusione e crescita per l’intera comunità.