Principio d’incendio, paura in un’abitazione di Majano

Principio d’incendio in una casa di via della Croce a Majano.

Principio di incendio nel primo pomeriggio di oggi in una casa di Majano. Sul posto, in via della Croce, sono arrivati i vigili del fuoco di Gemona, Udine e volontari di San Daniele.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento i danni sono stati limitati evitando che le fiamme si estendessero anche in altre zone dell’abitazione. Al momento sono ancora in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio. Presenti anche i carabinieri.