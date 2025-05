Gli operatori chiedono chiarimenti, prorogato il bando per le concessioni balneari

Il bando per le concessioni balneari a Lignano.

Con una determina di martedì 27 maggio del settore edilizia e territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, la scadenza dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari, inizialmente prevista per la mezzanotte di oggi, 28 maggio, è stata differita alle 23:59 del 20 giugno.

Un’estensione dei termini che non potrà incidere sul manifestato e attuale interesse pubblico alla sollecita definizione delle procedure, improntate al principio di massima trasparenza, in quanto rimarranno fermi i termini finali del procedimento, già fissati con precedenti atti, in esecuzione doverosa da parte dell’Amministrazione della sentenza del Consiglio di Stato.

La decisione è stata assunta con la determina del settore edilizia e territorio, da un lato a seguito di specifiche richieste arrivate da parte di privati operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione, al fine di dare la massima possibilità ai potenziali concorrenti di predisporre la documentazione prevista, e, dall’altro, anche in considerazione di una serie di richieste di chiarimenti sul contenuto degli avvisi, che non hanno avuto risposta in quanto erano già scaduti i relativi termini antecedentemente alla revoca dei bandi.

In questo modo sarà possibile fornire tutti i chiarimenti che, per limiti temporali, non hanno avuto risposta e sarà possibile per gli operatori economici che avessero già presentato l’offerta ritirarla ed eventualmente sostituirla, alla luce delle spiegazioni ricevute.