Pugno in faccia a Turetta nel carcere veronese di Montorio

Filippo Turetta sarebbe stato colpito da un pugno in faccia da parte di un altro detenuto nel carcere veronese di Montorio.

Carcere veronese di Montorio, violenza dietro le sbarre: Filippo Turetta sarebbe stato colpito da un compagno di cella, secondo quanto riporta la stampa locale. Il 23enne condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe rimasto vittima di un’aggressione da parte di un altro detenuto.

Il fatto risalirebbe allo scorso agosto e si sarebbe consumato nella quarta sezione dell’istituto, dove Turetta era stato destinato dopo aver trascorso un periodo in area protetta. L’altro recluso, 55 anni, già condannato per omicidio e tentato omicidio, gli avrebbe sferrato un pugno, colpendolo in faccia.