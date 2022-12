Raffaele Conserva, trovato il corpo senza vita dell’anziano scomparso

Il corpo di Raffaele Conserva è stato trovato da alcuni cacciatori.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Raffaele Conserva, l’85enne veneto che era sparito nel pomeriggio del 5 novembre ad Azzano Decimo. Alcuni cacciatori hanno trovato il suo corpo privo di vita e hanno subito dato l’allarme.

Secondo il racconto della badante, la donna si sarebbe allontanata per una mezz’ora e al suo ritorno l’uomo non c’era più. Molte erano state le squadre impegnate nei giorni successivi alla scomparsa per trovare l’anziano di Cinto Caomaggiore, setacciando la zona di Chions, Azzano Decimo e il vicino paese Veneto. Oggi purtroppo il triste ritrovamento.