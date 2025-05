Raffica di furti nella notte in tre attività. Colpita anche la piscina comunale

Furti tra Buttrio e Manzano, colpita anche la piscina comunale.

Una serie di furti è stata messa a segno nella notte tra il 4 e il 5 maggio ai danni di alcune attività commerciali di Buttrio e Manzano: nel mirino dei ladri, anche la piscina comunale. In tutti i casi, i ladri sono riusciti ad entrare dopo aver forzato le finestre.

Un primo episodio si è registrato all’Azienda Vitivinicola Valle in via Nazionale 3 a Buttrio: qui è stato rubato il fondo cassa per un valore di mille euro; sempre a Buttrio, in via dell’Artigianato 23, colpita la Generali trattori dove sono stati asportati 300 euro, sempre di fondo cassa. Infine, i malviventi hanno colpito l’impianto natatorio di via Olivo a Manzano, rubando il fondo cassa del gestore, pari a 800 euro. Indagano i carabinieri di Manzano. Tra le ipotesi al vaglio, quella che si possa trattare della stessa banda.