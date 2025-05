Il furto ad Attimis.

Furto lampo ai danni di un pensionato di Attimis: i malviventi hanno colpito in un’abitazione di via Capoluogo in mezz’ora. Il proprietario di casa, un uomo classe 1952, ha infatti denunciato ai carabinieri di Faedis che qualcuno, tra le 10 e le 10.30 del 3 maggio, ha forzato una finestra ed è entrato nell’edificio. Portati via gioielli in oro per circa 7mila euro.