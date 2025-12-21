61enne aggredito a Tolmezzo.

Brutalmente aggredito e rapinato da uno sconosciuto a Tolmezzo mentre camminava lungo via Matteotti. E’ accaduto nella serata di ieri, intorno alle 19, e la vittima è un uomo di 61 anni.

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata da un individuo che, senza apparente motivo, ha iniziato a colpirlo con calci e pugni, fino a scaraventarlo a terra. Una volta a terra, l’aggressore gli ha sottratto il portafogli con circa 400 euro, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo, sotto shock e visibilmente ferito, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Tolmezzo, dove ha ricevuto le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paluzza e il Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della compagnia di Tolmezzo. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare l’aggressore fuggito,analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili.