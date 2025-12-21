Cigierre, Luca Sabadin nuovo Group Chief Financial Officer

Cigierre Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. annuncia la nomina di Luca Sabadin nel ruolo di Group Chief Financial Officer (CFO). Luca Sabadin assume la responsabilità della direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ed IT, a supporto del Fondatore ed Amministratore Delegato Marco Di Giusto e del Direttore Generale Stefania Criveller. La sua nomina è volta a supportare la forte espansione del Gruppo, garantendo solidità e visione strategica ai processi di investimento.



Luca Sabadin approda in Cigierre dopo un percorso professionale di rilievo in primarie realtà del settore Food & Retail. Il manager ha maturato una solida esperienza internazionale ricoprendo il ruolo di Group CFO in Eataly e, precedentemente, di CFO in Autogrill Italia.

Crescita e Innovazione: il 2025 di Cigierre

La nomina di Sabadin giunge al termine di un 2025 caratterizzato da una fase di forte crescita per Cigierre. L’anno in corso ha visto il potenziamento dei format storici del Gruppo e il successo del lancio di Smashie, il nuovo format di ristorazione che ha rapidamente riscontrato il favore del mercato, registrando performance tra le migliori del settore.



“L’ingresso di Luca Sabadin nel ruolo di Group CFO rappresenta un passo fondamentale per accompagnare la nuova dimensione raggiunta da Cigierre nel corso del 2025,” ha dichiarato Marco Di Giusto, Fondatore ed AD. “Siamo certi che la sua leadership contribuirà a consolidare i risultati ottenuti ed a pianificare con successo i prossimi obiettivi di crescita.”



