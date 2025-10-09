Rapinata nel parcheggio di Udine, rompono il finestrino con un sasso e le strappano la borsa

La rapina avvenuta ieri pomeriggio a Udine.

Aggredita e rapinata nel parcheggio a Udine. E’ accaduto nella prima serata di ieri al Tulipano di via Cividale dove donna è stata assalita da due sconosciuti mentre si trovava in auto insieme a un’amica.



Secondo quanto ricostruito, due uomini si sarebbero avvicinati al veicolo e, dopo aver scagliato un sasso contro il finestrino, avrebbero aperto lo sportello e spinto una delle due donne, riuscendo poi a impossessarsi della sua borsa. I due uomini si sono quindi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti.

Ancora sotto choc ma fortunatamente non ferita in modo grave, la vittima ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Udine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.