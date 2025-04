La richiesta è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: le ricerche sono ancora in corso.

Intorno alle 18 di mercoledì 9 aprile è giunta via chat una richiesta di soccorso satellitare tramite un cellulare Iphone a Tramonti di Sopra. La richiesta proveniva dalla zona di Passo Rest dove inizialmente si è portato l’elicottero dei Vigili del Fuoco per dei sorvoli.

Intorno alle 20 è stata attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino che si è portata in zona e ha iniziato a perlustrare le aree da cui partono sentieri, senza rilevare alcuna auto parcheggiata, e poi parte dei sentieri. Le ricerche stanno proseguendo ancora oggi assieme alla Guardia di Finanza, con rinforzi da altre stazioni del Soccorso Alpino e anche con l’apporto di unità cinofile.

L’apparecchio telefonico non è associato ad alcun nominativo, pertanto non è possibile sapere se si tratta di un uomo, una donna o più persone. Le verifiche effettuate confermano che si è trattato di una vera richiesta di aiuto– essendo stata inviata tramite chat- e non di una richiesta automatica o accidentale, scaturita da sistemi di sicurezza intrinseci alla tecnologia in uso.