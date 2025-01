I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato sulla SP35 in località Opicina un cittadino rumeno destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2016 dal Tribunale di Palermo per violazione dell’art. 648 c.p. (ricettazione).

L’uomo, un 37enne controllato mentre si trovava a bordo della propria autovettura insieme alla famiglia, stava facendo rientro in Italia, a Cosenza per la precisione, certo che la sua situazione giudiziaria si fosse risolta positivamente. Tratto in arresto, è stato portato in carcere a Trieste, dove dovrà scontare la pena di mesi 7 di reclusione.