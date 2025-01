Entra nel vivo il progetto “Cervelli Sani e Cre@ttivi”, che mira a promuovere l’invecchiamento attivo attraverso attività artistiche e interattive che stimolano la socialità e la cognizione a Pontebba e Resiutta.

Dopo il successo del primo laboratorio di scrapbooking (realizzazione di album e libri grazie a ritagli e avanzi), gli altri appuntamenti in programma e per i quali è possibile iscriversi includono a gennaio un Laboratorio di pittura, dove i partecipanti potranno esprimere la propria creatività attraverso il colore e la forma. A febbraio si proseguirà con un laboratorio di fotografia e allenamento mnemonico, concepiti per migliorare sia le abilità fotografiche che quelle cognitive. A marzo invece è previsto un Laboratorio di land art, che incoraggia l’interazione con il paesaggio naturale attraverso l’arte.

Ogni laboratorio artistico durerà otto ore ciascuno in sessioni da due ore l’una. A queste attività si affiancano quattro laboratori di allenamento cognitivo, attività già sperimentata con ottimi risultati nel progetto pilota “Attivamente” finanziato da Fondazione Friuli e promuovono attività legate a interventi comportamentali e di coinvolgimento degli anziani al fine di prevenire le condizioni di rischio di decadimento cognitivo.

Gli incontri a Resiutta e Pontebba.

Gli incontri si terranno alternativamente a Resiutta e Pontebba e culmineranno con una mostra finale ospitata nelle sale del Comune di Pontebba e che costituirà l’evento finale del progetto.

“Una bella opportunità per i nostri cittadini di fare gruppo divertendosi e passare dei momenti in compagnia”, commenta l’Assessore alla Cultura del comune di Pontebba, Arianna Donadelli, “mantenendo la mente allenata e aperta verso nuove capacità ed esperienze. Ritengo importante che l’Amministrazione porga l’attenzione alle fasce considerate più fragili della popolazione che purtroppo sono in aumento, proponendo attività e soluzione per migliorarne il tenore di vita”.

L’importanza della qualità della vita degli anziani anche in montagna.

Il progetto si propone da un lato di allenare, misurare e monitorare le funzionalità del cervello per mantenere alta la qualità della vita, dall’altro di creare una rete sociale virtuosa grazie al coinvolgimento dei partecipanti in attività laboratoriali artistiche e creative.

“Il progetto “Cervelli Sani e Cre@ttivi” si inserisce in una visione di sviluppo attento e inclusivo – spiega la vicesindaco di Resiutta Miriam Zuzzi – che pone particolare enfasi sull’importanza di offrire opportunità di crescita e benessere anche nei piccoli paesi di montagna come Resiutta e Pontebba. In contesti come il nostro, dove le risorse sono spesso limitate, attività come quelle proposte nel progetto rivestono un valore ancora maggiore, poiché contribuiscono a mantenere alta la qualità della vita degli anziani, stimolando la loro socialità, creatività e salute cognitiva.

“Proponendo laboratori artistici e cognitivi – prosegue Miriam Zuzzi – ci impegniamo a promuovere soluzioni concrete per il miglioramento del benessere delle persone anziane, creando occasioni di partecipazione e di crescita che superano le difficoltà della vita quotidiana nei piccoli centri. Con “Cervelli Sani e Cre@ttivi”, non solo si arricchisce la vita dei nostri cittadini più anziani, ma si valorizza anche la comunità locale, creando una rete di solidarietà e di inclusione che migliora la vita collettiva. Il nostro impegno, in collaborazione con il Comune di Pontebba e l’Associazione C.A.P.O., è quello di continuare a offrire spazi di crescita e partecipazione. Siamo convinti che attività come queste possano fare la differenza nel mantenimento della salute e della vitalità dei nostri anziani, contribuendo a una comunità più coesa e attiva”.

Come partecipare.

Per partecipare o per maggiori informazioni sui laboratori e sulle modalità di iscrizione, i cittadini interessati possono contattare Cramars tramite email a info@coopcramars.it o telefonare al 0433 41943. Le attività sono progettate per essere accessibili e aperte a tutti gli anziani desiderosi di partecipare e arricchire la loro esperienza quotidiana.

Il Progetto “Cervelli Sani e Cre@ttivi” ha come capofila il Comune di Pontebba e come partner il Comune di Resiutta ed è coordinato dalla Cooperativa Cramars di Tolmezzo.