Le ricerche erano partite nel primo pomeriggio.

Stanno bene i due giovani turisti austriaci, un ragazzo e una ragazza che risultavano dispersi in mare a Lignano. I due si erano allontanati dalla riva per una nuotata.



L’allarme è scattato intorno alle prime ore del pomeriggio, quando alcuni bagnanti, non vedendoli rientrare, hanno avvisato le autorità. Le operazioni di soccorso sono state tempestive e su larga scala: sul posto sono intervenuti due battelli e una motovedetta della Guardia Costiera, mentre dall’alto un elicottero, decollato dalla base di Campoformido, ha sorvolato la costa pattugliando a bassa quota il tratto di mare interessato.

Per diverse ore si è temuto il peggio. Le ricerche, condotte in modo intensivo sia via mare che via aerea, hanno coinvolto anche altre unità navali in zona, in uno sforzo congiunto coordinato dalla Capitaneria di Porto.

Fortunatamente, l’allarme è poi rientrato: i due ragazzi sono stati rintracciati e messi in sicurezza. Entrambi stanno bene e hanno fatto rientro presso la loro abitazione estiva.