Due giovani dispersi in mare a Lignano: scattano le ricerche

Si tratterebbe di due giovani austriaci: un ragazzo e una ragazza.

Apprensione a Lignano, dove due giovani turisti austriaci risultano dispersi in mare dopo un tuffo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 17 agosto, nella zona dell’Ufficio 13, uno dei tratti più frequentati della località balneare friulana.

Secondo le prime ricostruzioni, i due – un ragazzo e una ragazza – si sarebbe immersa in acqua per una nuotata, senza però riuscire a fare ritorno a riva. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che non li hanno più visti riemergere, facendo scattare immediatamente le operazioni di ricerca.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due unità della Guardia Costiera, che stanno perlustrando l’area via mare, supportate da altre imbarcazioni. Dall’alto, un elicottero decollato dalla base militare di Campoformido sta sorvolando palmo a palmo il tratto di mare antistante il litorale lignanese, nel tentativo di individuare i due giovani.