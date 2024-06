Si tratta delle due ragazze: Bianca Doros e Patrizia Cormos.

Le ricerche dei tre ragazzi dispersi da venerdì nelle acque del Natisone hanno portato a un tragico ritrovamento: due dei corpi sono stati individuati dai volontari della Protezione Civile. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Premariacco. Si tratta delle due ragazze: Bianca Doros e Patrizia Cormos.

Le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile, impegnate per il terzo giorno consecutivo nelle operazioni di ricerca, hanno individuato i corpi nella zona a valle della spiaggetta in cui i tre amici erano stati travolti. I corpi di Bianca e Patrizia si trovavano lungo le sponde del fiume, a una distanza di 700-1000 metri dal punto in cui erano stati visti per l’ultima volta.

Al momento, uno dei corpi è già stato recuperato, mentre per l’altro le operazioni di recupero sono ancora in corso. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente, nella speranza di trovare presto anche il terzo ragazzo ancora disperso.