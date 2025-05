Un indiano di Rivignano Teor denunciato per sfruttamento del lavoro.

Due cittadini nepalesi ospiti della ex Caserma “Cavarzerani” di Udine hanno denunciato una situazione di sfruttamento del lavoro che ha portato i carabinieri della Compagnia di Udine Est a indagare su un imprenditore agricolo. Nella serata del 5 maggio, i militari, a parziale conclusione dell’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un cittadino indiano del 1975, residente a Rivignano Teor.

L’uomo, titolare di un’azienda agricola nello stesso paese, è accusato di aver impiegato i due lavoratori stranieri — uno nato nel 1985 e l’altro nel 1995 — in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di necessità, anche economica. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore indiano avrebbe fatto lavorare i due, uno per 5 mesi e uno per 2, in condizioni di sfruttamento sia in termini economici sia in termini di ore di lavoro in rapporto alla remunerazione. Dei fatti, sono stati interessati anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro. Informata l’Autorità Giudiziaria.