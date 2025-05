La truffa ai danni di un’anziana di Sgonico.

Un uomo di 46 anni, originario di Casoria (Napoli), è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Prosecco con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 82 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, avrebbe messo in atto una truffa ben pianificata spacciandosi per carabiniere.

La truffa del finto incidente ai danni dell’anziana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i primi di gennaio l’uomo avrebbe contattato la vittima telefonicamente, affermando che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente con esiti mortali e che era stato arrestato. Per evitarne la detenzione, spiegava il falso militare, era necessaria una cauzione immediata di circa 13.000 euro. Pochi minuti dopo, il truffatore si è presentato alla porta della donna — in abiti civili ma con modi convincenti — per ritirare il denaro. L’anziana, spaventata, ha consegnato 1.500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore di oltre 10.000 euro.

Le indagini per risalire al responsabile.

Solo in un secondo momento la signora ha contattato il figlio, rendendosi conto della truffa subita. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nonostante la zona fosse priva di sistemi di videosorveglianza pubblici, i militari sono riusciti a ottenere e analizzare alcuni filmati privati e a identificare un taxi che aveva trasportato l’uomo dalla stazione di Trieste nei pressi dell’abitazione della vittima, per poi riportarlo in città.

Grazie alla comparazione delle immagini con le banche dati delle forze di polizia, il truffatore è stato identificato con certezza. Le autorità giudiziarie, coordinate dal Sostituto Procuratore Andrea La Ganga, hanno richiesto e ottenuto dal GIP Flavia Mangiante una misura cautelare nei confronti dell’indagato, eseguita nel carcere di Vicenza, dove l’uomo era già detenuto per una truffa simile.

L’episodio conferma la drammatica attualità del fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, spesso sole e vulnerabili. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste e la Compagnia di Aurisina invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto. “È fondamentale sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, a non fidarsi di telefonate allarmanti e di sconosciuti che chiedono denaro. L’invito è sempre quello di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi”.