Soccorso notturno a Savogna d’Isonzo, dove i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti tra le 23.30 e le 00.30 di questa notte per consentire il trasferimento urgente di una persona all’ospedale.

La richiesta di aiuto è partita dal personale sanitario, che aveva riscontrato l’impossibilità di trasportare il paziente dal terzo piano di una palazzina di tre piani fino alla strada utilizzando le scale dell’edificio.

Decisiva l’autoscala

Sul posto è stata inviata una squadra operativa insieme all’autoscala. Dopo aver immobilizzato il paziente sull’apposita barella da trasporto, i Vigili del fuoco hanno effettuato le manovre necessarie per far uscire la persona dalla finestra dell’appartamento.

Con l’impiego di attrezzature specifiche e particolari procedure di sicurezza, la barella è stata quindi sistemata sul cestello dell’autoscala, che ha permesso di calare il paziente fino al piano stradale. Una volta raggiunta la strada, la persona è stata affidata al personale sanitario e caricata sull’elicottero sanitario, che è decollato per il trasferimento in ospedale.