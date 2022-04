Viene sbalzato dalla moto finisce nella scarpata: muore un giovane

L’incidente ad Anduins.

Tragico incidente ad Anduins, frazione di Vito d’Asio. Un giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto mentre stava percorrendo la strada provinciale 1.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella volando oltre il guardrail e finendo in una scarpata a lato della strada. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine in condizioni disperate. Purtroppo le gravissime ferite riportate nella caduta sono state fatali ed è morto poco dopo.

Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

(Visited 293 times, 293 visits today)