Scarcerato il giovane che ha investito e ucciso Miriam Ciobanu

Disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

E’ stato scarcerato Alessandro Giovanardi, il giovane che nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre ha investito e ucciso Miriam Ciobanu, 22enne residente nel trevigiano ma originaria di Tolmezzo.

Per il giovane, operaio di 23 anni, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, San Zenone. Potrà uscire dal comune solo per andare al lavoro mentre dalle 19 e 30 alle 5 e 30 dovrà restare in casa.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 4 e 30 del primo novembre a Pieve del Grappa. La giovane stava camminando sul ciglio della strada, quando è stata investita in via Veneto dall’Audi con alla guida un 23enne del trevigiano che stava procedendo in direzione del comune di Fonte. L’impatto è stato violentissimo e Miriam è deceduta sul colpo. Il giovane trasportato all’ospedale in stato di shock poi risultato positivo all’alcol, con un tasso di 1.57, e agli stupefacenti.

Nel corso dell’interrogatorio il ragazzo ha spiegato di aver visto Miriam solo all’ultimo momento e di aver frenato ad impatto già avvenuto. Per quanto riguarda gli stupefacenti il giovane ha ammesso di aver fumato una canna il giorno prima.

Proseguono anche le indagini per far luce sull’esatta dinamica dell’incidente. Secondo la ricostruzione, dopo l’impatto con la ragazza, la frenata è stata di 128 metri e significherebbe che l’auto stava andando a oltre 120 chilometri orari, in un tratto dove il limite è di 60.