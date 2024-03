C’è molta preoccupazione dopo che uno sciacallo dorato è stato trovato morto e appeso al cartello di benvenuto del Parco naturale delle Dolomiti friulane lungo la strada che da Claut conduce a Cimolais. Mentre si attende di conoscere le cause della morte che potranno essere chiarite solo dall’esito dell’esame autoptico , il ritrovamento ha creato scncerto tra la popolazione locale e gli amanti degli animali. In psrticolare l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di mettere a disposizione una ricompensa di 1.500 euro che verrà pagata a chi con la sua testimonianza rilasciata secondo i termini di legge alle forze dell’ordine aiuterà ad individuare e far condannare il responsabile o i responsabili di questo crimine.

“Lo sciacallo dorato è un animale protetto che non da alcuna noia ne agli umani ne agli animali per questo riteniamo questo gesto assurdo e senza senso, ci auspichiamo però che il responsabile o i responsabili vengano presi al piu presto e condannati severamente.” Scrivono in un comunicato stampa gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.