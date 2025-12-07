Scivola e si frattura un braccio, soccorso un escursionista a Trasaghis

Un uomo di 58 anni dei dintorni di Udine si è fratturato un braccio scivolando al suolo mentre scendeva dalla cima del Monte Flagiel a quota 1400 metri.



A chiamare i soccorsi, verso le 14, è stato una guida accompagnatore di media montagna che si trovava sullo stesso percorso. Questi, in passato operatore del soccorso alpino, ha rassicurato il ferito ed è rimasto con lui fino all’arrivo dei soccorritori della stazione di Udine, attivata da Sores, liberando così la moglie dell’infortunato e una terza persona che era con loro, che han potuto scendere alla propria auto.

I soccorritori della.stazione di Udine sono stati portati in quota grazie all’elicottero non sanitario (quello sanitario non era disponibile) che li ha sbarcati nei pressi della cima. Dopo aver applicato una ferula all’arto dell’escursionista, i soccorritori lo hanno scortato in discesa per 40 minuti fino a Malga Cuar, dove nel frattempo era arrivato il furgone della stazione. L’uomo è stato affidato all’ambulanza.