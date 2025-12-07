A Cervignano tra artigiani, zoo luminoso e la casa di Babbo Natale

Si susseguono le iniziative natalizie a Cervignano del Friuli promosse dal Distretto del Commercio “delle Terre e delle Acque”. Dopo lo “Zoo luminoso” in piazza Indipendenza, che con le sue creature giganti e la monumentale casa di Babbo Natale ha già conquistato migliaia di visitatori, la festa continua in via Roma, dove ha preso vita il negozio temporaneo “Compra in bottega”, frutto della collaborazione tra Confartigianato, CNA e Distretto del commercio.

Inaugurato nei giorni scorsi, Il temporary shop ospita le creazioni di sette imprese artigiane locali, riportando luce e movimento in uno spazio rimasto sfitto per mesi. Un segnale concreto di rigenerazione urbana, come ha sottolineato il sindaco Andrea Balducci, che parla di “nuove idee per dare valore ai vuoti del tessuto cittadino”. Le vetrine, ora animate da ceramiche, tessuti, saponi e piccoli ricami, sono tornate a essere attrattive; l’auspicio del manager del Distretto Stefano Zuliani è che l’iniziativa possa stimolare nuove aperture stabili. I negozi di prossimità costituiscono infatti un importante presidio sociale e culturale, perciò “Compra in bottega” non è solo uno slogan, ma un invito a riscoprire il valore del commercio locale e delle produzioni artigiane, in un periodo in cui la qualità e la relazione tornano centrali.

Ma le iniziative a Cervignano non si fermano qui. A pochi passi dal temporary shop, piazza Indipendenza è come un palcoscenico incantato: 25 animali di luce a grandezza naturale – elefanti, giraffe, leoni, fenicotteri, pavoni, farfalle – accendono ogni sera l’atmosfera delle feste, accompagnando i visitatori in una caccia al tesoro tra creature luminose e negozi del Distretto. Il successo è già tangibile: nel weekend inaugurale, migliaia di persone hanno affollato la piazza, con lunghe code per una foto nella Casa di Babbo Natale, completa di cassetta per le letterine e stanza dedicata ai desideri.

Il programma natalizio, promosso dal Comune e dal Distretto, conta in tale oltre 100 eventi tra concerti, laboratori, spettacoli e mostre, coinvolgendo anche le frazioni di Strassoldo, Muscoli e Scodovacca. Un’offerta ricca che unisce intrattenimento e commercio, confermando Cervignano come uno dei centri più vivaci del Natale regionale. Il temporary shop resterà aperto fino al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Lo Zoo luminoso accompagnerà cittadini e turisti fino al 10 gennaio.