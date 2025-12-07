Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 8 dicembre

Il meteo in Friuli.

La giornata di lunedì 8 dicembre si presenterà all’insegna di una variabilità piuttosto tranquilla sul fronte meteo in Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o variabile, con il passaggio di velature a tratti più consistenti, ma senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata saranno comunque probabili ampie schiarite, soprattutto nelle ore centrali.

Le temperature registreranno valori generalmente miti per la stagione.In pianura, le minime oscilleranno tra 2 e 5 °C, mentre le massime si attesteranno tra 12 e 14 °C. Sulla costa, minima tra 5 e 8 °C e massima sempre compresa tra 12 e 14 °C, con un clima complessivamente più umido ma altrettanto stabile.

L’andamento della giornata vedrà un’alternanza tra momenti variabili al mattino, cielo sereno nelle ore centrali e un ritorno a condizioni variabili nel pomeriggio–sera. Un quadro, dunque, caratterizzato dalla stabilità, ma con cieli non sempre completamente limpidi.