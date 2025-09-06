Scomparso da Brunico 5 giorni fa, 16enne ritrovato a Udine

Dopo cinque giorni di apprensione e ricerche, si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 16enne scomparso domenica scorsa da una struttura per giovani a Brunico, in Alto Adige. Il ragazzo è stato rintracciato ieri sera a Udine dai Carabinieri.

Il giovane, allontanatosi volontariamente dalla comunità nella quale era ospitato, aveva fatto perdere le proprie tracce domenica, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche si sono concentrate inizialmente nella zona di Brunico, ma col passare delle ore si sono estese anche alle altre regioni.

Ieri, in tarda serata, i Carabinieri sono riusciti a trovare il ragazzo a Udine, in buone condizioni di salute. Ancora da chiarire le motivazioni che lo hanno spinto ad allontanarsi.