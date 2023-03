Scossa di terremoto nella notte in Friuli, l’epicentro a Preone

La scossa di terremoto in Friuli.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata questa notte in Friuli Venezia Giulia.

I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica collocano l’epicentro 6 chilometri a sud di Preone, ad una profondità di 11 chilometri. La scossa, avvertita in buona parte del Friuli, è avvenuta alle 3 e 56. Nella notte si sono verificate altre piccole scosse con epicentro nella stessa zona: una di magnitudo 0.8 alle 4:08, una di magnitudo 1.0 alle 4:12 e una di magnitudo 0.9 alle 4:47.

Sono state già compilate 22 schede di risentimento sismico da 18 comuni. Le schede, compilate da volontari di Protezione civile, servono per comprendere il tipo di effetto che ha avuto la scossa sul territorio, in particolare per la valutazione di eventuali danni, attivando così, se necessario, in tempi brevissimi, aiuti e interventi.