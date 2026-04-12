Senza casco e senza targa, fuggono all’alt dei carabinieri: inseguimento a Cividale

Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento: è quanto accaduto a Cividale del Friuli durante i controlli del territorio nel fine settimana.

Protagonisti due giovani a bordo di un ciclomotore, entrambi senza casco. Alla vista dei militari hanno deciso di non fermarsi, dando vita a una fuga durata pochi minuti, fino a quando i carabinieri sono riusciti a raggiungerli e fermarli.

L’episodio si è verificato nel territorio comunale di Cividale del Friuli, dove i militari erano impegnati in attività di controllo alla circolazione stradale. Dopo aver ignorato l’alt, i due hanno proseguito la marcia nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma sono stati intercettati poco dopo.

Dai successivi accertamenti è emerso che il ciclomotore era privo di targa e sprovvisto di copertura assicurativa. Per il conducente è inoltre scattata la denuncia per guida senza patente.