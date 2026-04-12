Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 13 aprile

Una nuova fase di variabilità caratterizzerà il meteo in Friuli Venezia Giulia nella giornata di lunedì 13 aprile, con il ritorno della Bora e un aumento della nuvolosità accompagnato da piogge sparse nel corso della giornata.



La giornata si aprirà con nuvolosità variabile su gran parte della regione, mentre al mattino soffierà una Bora moderata sulla costa e nelle zone orientali, rendendo il clima più fresco e ventilato soprattutto tra Trieste e il litorale.

Piogge in arrivo su Alpi e pianura occidentale

Nel corso delle ore centrali si assisterà a un progressivo aumento dell’instabilità, con possibili piogge sparse generalmente deboli o moderate, più probabili sulle aree occidentali della regione. Le precipitazioni interesseranno in particolare le Alpi e le Prealpi Carniche, dove i fenomeni potranno risultare più frequenti.



Con il passare delle ore, le condizioni tenderanno a peggiorare ulteriormente: in serata le piogge potranno estendersi anche alle altre zone del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo quindi pianura e costa.

Le temperature si manterranno su valori primaverili ma con una leggera flessione nei valori massimi:

in pianura minime tra 10 e 13 gradi e massime tra 17 e 20, mentre sulla costa si oscillerà tra 11 e 14 gradi di minima e 15-18 di massima. In quota si registreranno circa 10 gradi a 1000 metri e 3 gradi a 2000 metri.