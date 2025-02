E’ stato inaugurato oggi a Lumignacco, nella centralissima via Bellini e vicino alla Chiesa di Sant’Andrea, il Bar Gastronomia Al Mercato. Dopo oltre un anno di chiusura, il locale, punto di riferimento storico per la comunità locale, è tornato a nuova vita grazie all’impegno di Kevin Gaddi, noto ambasciatore del gusto e promotore del marchio Io Sono FVG. La sua filosofia di valorizzazione dei prodotti locali si riflette anche nella nuova offerta del bar con ampio utilizzo di prodotti friulani..

Tra tradizione e innovazione.

Il restyling del locale ha saputo coniugare il fascino della tradizione con un tocco di modernità. Tra gli elementi storici preservati spiccano il pavimento in seminato veneziano e i classici tavoli da osteria, perfetti per le partite a carte accompagnate da un “tajut”. Ad arricchire l’esperienza, le vetrine della gastronomia, che espongono le eccellenze locali, come i prodotti dell’azienda Luigi Vida, oltre ai piatti preparati da Kevin e dal suo team a pochi chilometri di distanza nelle cucine del Mercato di Udine.

Un luogo di incontro per la comunità.

Oltre a rappresentare una nuova offerta gastronomica, Al Mercato di Lumignacco vuole essere un centro di aggregazione, recuperando il ruolo che lo storico circolo Enal (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) ha avuto per decenni. Il bar ha ospitato e continuerà a ospitare amatori di calcio, associazioni locali e semplici cittadini in cerca di un punto di ritrovo. Inoltre, offrirà la possibilità di organizzare feste di compleanno ed eventi privati, adattandosi alle esigenze della comunità.

Gli orari e l’inaugurazione.

Il Bar Gastronomia Al Mercato sarà aperto dal lunedì alla domenica, con orario 7:30 – 15:00 e 17:00 – 21:00, ad eccezione della chiusura il lunedì e la domenica sera per garantire il giusto riposo ai collaboratori.

Durante l’inaugurazione, Kevin Gaddi ha voluto rendere omaggio a chi ha contribuito alla riapertura del locale, con un particolare ringraziamento a Matteo, riconosciuto per il suo instancabile lavoro nella ristrutturazione del bar. Presenti anche il sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto, e il consigliere regionale Mauro Di Bert, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il tessuto sociale ed economico del paese.

Uno storico locale torna a riviere.

Luciano, pensionato e memoria storica di Lumignacco, ha ricordato con nostalgia i tempi in cui il bar era il fulcro della vita sociale del paese. “Dopo il lavoro nelle fabbriche vicine ci si trovava qui per una partita a carte, un bicchiere di vino o per organizzare le attività di volontariato. Era un punto di ritrovo prima delle sagre o delle serate in discoteca. Oggi, con i social, tutto questo si è un po’ perso, ma spero che il Bar Al Mercato possa ridare slancio alla socializzazione del paese.”

Grazie alla determinazione di Kevin Gaddi e alla risposta entusiasta della comunità, il Bar Gastronomia Al Mercato si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la promessa di mantenere vive le tradizioni e di offrire un’accoglienza calorosa a tutti coloro che vorranno varcarne la soglia.