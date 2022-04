L’operazione contro lo spaccio di cocaina in Fvg.

Sono 9 gli arresti durante al maxi operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotte dalla Squadra Mobile contro lo spaccio di cocaina.

Offi sono state rintracciate ed arrestate 8 persone. Nella serata di ieri, in piazza Garibaldi, un ulteriore soggetto di origini Tunisine, anch’egli indagato nel medesimo procedimento penale e destinatario di decreto di perquisizone, era stato tratto in arresto in flagranza mentre spacciare cocaina a giovani del posto, nella circostanza si è proceduto al sequestro di una modica quantità di cocaina. Sono state eseguite inoltre 10 perquisizioni domiciliari.

Le complesse indagini, durate alcuni mesi, hanno consentito di raccogliere rilevanti fonti di prova a carico di numerosi soggetti di origine tunisina e albanese di età compresa tra 20 e 40 anni, tutti con precedenti.

Secondo la ricostruzione il gruppo degli indagati tunisini, attivo nello smercio al dettaglio sulle piazze di spaccio della città di Trieste, si riforniva dal gruppo albanese, i cui componenti, sebbene domiciliati in zone del veneto prossime alla città di Venezia, venivano frequentemente nella città di Trieste per rifornirli di cocaina e prendere il denaro.

La sostanze acquistata una volta tagliata e confezionata veniva immessa sulla piazza e rivenduta al dettaglio attraverso una capillare rete di spacciatori costituita prevalentemente da altri soggetti di origini nord-africane appositamente trasferitisi a Trieste.

Le investigazioni a tal proposito hanno consentito di operare nel tempo diversi sequestri e di arrestare 4 persone vicine se non addirittura, come nel caso di due soggetti, parte integrante del gruppo.

Nel complesso le indagini hanno portato al sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina purissima che il gruppo era solito occultare in aree verdi della città e alla documentazione di centinaia di cessioni di stupefacente operate nei confronti di giovani e giovanissimi in questo centro cittadino. Le investigazioni proseguiranno con l’esame di tutto il materiale sottoposto a sequestro nel corso delle operazioni di questa mattina.

(Visited 281 times, 295 visits today)