Spari contro un’auto parcheggiata a Udine.

Una sventagliata di colpi d’arma da fuoco contro la portiera di un’auto di grossa cilindrata parcheggiata all’esterno in una laterale di viale Venezia a Udine.

Un’intimidazione che al momento non ha spiegazioni, quella avvenuta la scorsa notte, e sulla quale stanno svolgendo indagini serratissime i carabinieri del nucleo operativo di Udine. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’azione criminale, ma gli spari hanno risvegliato alcuni residenti, che hanno dato l’allarme.

Da quello che si apprende l’auto sarebbe di proprietà di un cittadino straniero, che non ha segnalato di aver subito precedenti intimidazioni. La sparatoria segue di alcuni mesi quella indirizzata ad una casa in via Baldasseria, sempre a Udine. In quell’occasione la facciata dell’abitazione era stata crivellata di colpi di arma da fuoco.

