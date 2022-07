Trovato morto nella stazione dei bus, giallo su un 35enne di Palmanova

Stefano Nocent è stato trovato morto a Vicenza.

Era appena uscito da carcere Stefano Nocent, il 35enne di Palmanova trovato morto nella notte trascorsa alla stazione degli autobus a Vicenza.

L’uomo era stato scarcerato dalla struttura di Vicenza nel pomeriggio di martedì. Ancora da chiarire le cause della morte, ma non si esclude l’omicidio: il 35enne è stato trovato riverso a terra nel parcheggio, in una posizione innaturale e con varie ferite ed escoriazioni. L’identificazione dell’uomo è avvenuta solo in un secondo momento visto che sul cadavere e nelle adiacenze non si rinvenivano documenti o altri elementi utili per l’ immediata identificazione. L’uomo è stato trovato vestito solo con pantaloncini e scarpe, con una ferita alla narice del naso e varie escoriazioni sugli arti inferiori e sulle mani.

Le indagini si stanno ora concentrando sulle immagini delle telecamere presenti nella zona per stabilire cosa è accaduto, un aiuto potrebbe anche arrivare dall’autopsia per chiarire la causa della morte.

Allo stato attuale – riferisce la Procura di Vicenza – in attesa dell’ esito delle operazioni autoptiche e di ulteriori approfondimenti di indagine, non è possibile stabilire con certezza se il decesso è stato causato dall’ azione violenta di altre persone.