Incendio sul Carso, situazione critica: “Ore decisive per domare le fiamme”

Il sopralluogo sugli incendi in Fvg.

“La situazione è critica e tutte le forze disponibili sono al lavoro per tenerla sotto controllo prima che il sopraggiungere delle ore serali impedisca ai mezzi di alzarsi in volo: sul fronte viabilità è al vaglio ancora una possibile riapertura dell’autostrada, nel frattempo a Resia realizzeremo una pista per garantire viabilità alternativa in sicurezza“.

Lo afferma il vicegovernatore Riccardo Riccardi a margine del sopralluogo che ha effettuato assieme ai vertici della Protezione civile su Jamiano prima e sulla Val Resia dopo assieme ai sindaci di Doberdò del Lago Fabio Vizintin e di Resia Camilla Morandi. Desta preoccupazione la zona di Medeazza, dove un elicottero dei Vigili del Fuoco è al lavoro per domare le fiamme divampate nel primo pomeriggio di oggi.

“Il Friuli Venezia Giulia è uno dei due fronti più esposti d’Italia assieme alla Toscana – spiega Riccardi – e, in misura minore, la Sardegna e la Campania. Il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ci ha messo in massima allerta perché la situazione metereologica determinata dall’anticiclone non renderà più facili le operazioni di contenimento in queste ore e giorni, visto che fino alla fine della settimana le temperature non accenneranno a calare: Protezione civile, volontari, Corpo forestale sanno di dover dare in queste ore il massimo per scongiurare che la situazione degeneri”.