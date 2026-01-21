Studente trovato con un coltello a scuola: il preside chiama i carabinieri

Studente trovato con un coltello in un istituto scolastico della Bassa Friulana. Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta su richiesta del Dirigente Scolastico dopo la segnalazione della presenza di un’arma all’interno di una classe.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di 15 centimetri, trovato in possesso dello studente. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra il personale scolastico e le famiglie, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza negli ambienti educativi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze e le motivazioni che hanno portato il giovane a introdurre l’arma a scuola.

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine negli ultimi giorni, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale lungo le principali arterie provinciali e comunali.

Gli altri interventi.

Nel corso delle operazioni, due cittadini stranieri di 21 e 45 anni sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi in un’area artigianale a bordo di un veicolo contenente diversi arnesi da scasso, immediatamente sequestrati.

Sul fronte della sicurezza stradale, un 48enne e una 37enne friulani sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcol. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre per l’uomo è stato disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo. Una 24enne friulana è stata invece segnalata alla Prefettura per la stessa violazione, con ritiro del documento di guida.



Infine, in esecuzione di specifici provvedimenti emessi dalla Magistratura friulana, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni e una donna di 34, residenti in zona, condannati per il reato di furto. I due sono stati trasferiti rispettivamente alle case circondariali di Udine e Trieste.