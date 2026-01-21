La Carnia si prepara ad ospitare le Olimpiadi degli Alpini

Le Alpiniadi arrivano in Carnia dal 5 al 7 luglio.

A sette anni dal Raduno del 3° raggruppamento che si è tenuto nel 2019, la Sezione Carnica si sta da mesi preparando ad accogliere uno dei momenti più importanti per lo sport dell’Associazione nazionale Alpini: le Alpiniadi, una sorta di olimpiadi degli Alpini, che si disputano ogni due anni.

La 5ª edizione delle Alpiniadi si svolgerà dal 2 al 5 luglio in Carnia dove gli atleti si confronteranno in tre discipline: la corsa in montagna individuale, la corsa a staffetta e la marcia di regolarità. I percorsi si snoderanno lungo i sentieri toccati da sempre dalla storia e verranno coinvolti principalmente i comuni di Arta Terme, Paluzza e Tolmezzo, ma la Carnia intera è pronta ad accogliere i numerosi partecipanti e spettatori della manifestazione.

Sono ormai diversi mesi che la Sezione Carnica è impegnata, con i suoi 30 gruppi sparsi in tutta la Carnia, ad organizzare le Alpiniadi nella sua terra, cercando di coinvolgere il più possibile il territorio locale. Sono quindi all’ordine del giorno le riunioni con le diverse realtà locali per fare il punto della situazione ed organizzare l’evento. Ultimo in ordine di tempo, l’incontro, tenutosi nei locali comunali di Arta Terme con la presenza dei rappresentanti dell’Ana nazionale e della Sezione Carnica, del consorzio turistico Arta Terme Benessere Alpino, impegnato a garantire l’ospitalità, ed ovviamente del principale comune interessato: Arta Terme.

Le Alpiniadi saranno quindi una quattro giorni di sport e di festa per tutto il territorio, accompagnata da diverse iniziative collaterali che si aggiungono ai momenti agonistici delle gare e a quelli legati alla memoria.