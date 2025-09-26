Sale sul bus e spruzza spray al peperoncino, subito identificato: è uno studente

Uno studente ha spruzzato spray al peperoncino sul bus.

È salito sul bus e ha spruzzato dello spray al peperoncino. A bordo della linea 22 San Vito al Tagliamento–Pordenone, nei pressi dell’Istituto scolastico Kennedy, uno studente ha provocato tosse e irritazione respiratoria tra i circa settanta passeggeri presenti e il conducente. A rendere noto l’accaduto è stata ATAP Pordenone.

Grazie alla prontezza dell’autista è stato possibile evitare conseguenze più gravi: il mezzo è stato accostato in sicurezza alla successiva fermata di via Interna, con apertura delle porte d’ingresso, delle botole sul tetto e del finestrino lato guida, permettendo ai passeggeri di defluire. Fortunatamente, nessuno ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche.

Dopo aver allertato l’Ufficio tecnico di ATAP, diretto dall’ing. Luca Piasentier, e il responsabile della security aziendale, Alessandro Esposito, l’autista ha proseguito la corsa fino al capolinea, dopo essersi accertato delle condizioni dell’utenza rimasta sul mezzo. Il coordinamento tra gli uffici ha consentito l’immediata acquisizione delle immagini della videosorveglianza di bordo, successivamente messe a disposizione della Polizia Locale di Pordenone, che si è subito attivata per identificare l’autore del gesto.

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato il giovane salendo a bordo di un autobus della linea 22 all’altezza dell’Istituto Mattiussi di Pordenone. Il ragazzo, minorenne e di nazionalità italiana, è stato identificato, ma al momento non è stato adottato alcun provvedimento nei suoi confronti.

ATAP ha ribadito l’importanza del rispetto rigoroso del regolamento di vettura, evitando qualsiasi comportamento nocivo per l’utenza e il personale di guida. L’episodio dimostra inoltre l’efficacia del sistema di videosorveglianza installato sui mezzi aziendali, che consente, grazie alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, una tempestiva identificazione del responsabile.