Controlli a Tarvisio in occasione dei concerti: sequestrate hashish, marijuana ed ecstasy

Controlli a tappeto nel fine settimana a Tarvisio per contrastare il consumo e lo spaccio di droga e prevenire le violazioni al codice della strada. I Carabinieri della Compagnia di Tarvisio hanno intensificato i servizi sul territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate in questo periodo da turisti e visitatori.

I controlli sono stati organizzati lungo le principali arterie stradali che conducono alle località turistiche della zona, anche in considerazione dei concerti di richiamo internazionale che hanno portato numerose presenze in Valcanale.

Identificate 47 persone e controllati 17 veicoli

Durante il servizio i militari, anche con il supporto del personale dei reparti speciali, hanno effettuato diversi posti di controllo.

Complessivamente sono state 47 le persone identificate e 17 i veicoli sottoposti a verifica. L’attività ha portato alla segnalazione di tre persone per violazioni legate alla detenzione di sostanze stupefacenti e a una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso degli accertamenti sono state sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti, soprattutto nella disponibilità di giovani. Tra le droghe recuperate dai Carabinieri figurano hashish, marijuana ed ecstasy.