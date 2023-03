Tentato furto ad un distributore di Udine.

Hanno provato a manomettere l’impianto self service per rubare l’incasso, ma non ce l’hanno fatta: un tentativo di furto andato a vuoto, per i ladri che stanotte hanno tentato il colpo al distributore di benzina di via Martignacco a Udine.

Ignoti hanno cercato di manomettere lo sportellino della colonnina di rifornimento per accedere al denaro, ma sono stati messi in fuga, probabilmente dall’allarme che è scattato. Sul posto sono intervenuti la radiomobile di Udine e i carabinieri di Remanzacco.