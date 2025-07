Tentata rapina alla sala slot: coppia finisce in carcere

I due hanno tentato di rubare l’incasso della Sala Slot.

Sono entrati nella sala slot e hanno tentato di rubare l’incasso. E’ successo nella mattinata di alcuni giorni fa quando la coppia, composta da un 43enne di origini kosovare e da una 40enne triestina, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono entrati al “Netwin Palace Sala giochi slot e VLT” sito di via Giulia a Trieste. Approfittando di un momento di distrazione della titolare, la donna si è avvicinata alla cassa e ha afferrato il contenuto, circa 1.500 euro, che in parte ha consegnato al proprio compagno.

I due, quindi, hanno tentato di guadagnare l’uscita e dileguarsi. Solo l’uomo però è riuscito nell’intento mentre la donna è stata afferrata dalla titolare venendo a sua volta strattonata e spintonata. La pattuglia della Stazione di Tominz unitamente ad un equipaggio della Radiomobile hanno raggiunto immediatamente la sala giochi e hanno preso in consegna la ragazza. Dalla visione delle telecamere e dalle testimonianze degi avventori, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e ad identificare anche l’uomo.

La donna è stata tratta in arresto per tentata rapina impropria aggravata mentre a carico dell’uomo è stata emessa, dal GIP del Tribunale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per concorso in tentata rapina impropria aggravata. L’ordinanza è stata eseguita alcuni giorni dopo presso il domicilio dello stesso dopo che l’uomo vi aveva fatto ritorno dopo un breve periodo di latitanza. Attualmente entrambi sono ristretti presso la locale casa circondariale.