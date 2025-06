Guardia di finanza di Trieste e Agenzia delle Dogane sequestrano 4.500 flaconi contenenti detersivi e detergenti contraffatti.

La Guardia di finanza di Trieste e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 4.500 flaconi contenenti detersivi e detergenti recanti numerosi marchi contraffatti, riferiti a noti brand del settore.

L’operazione ha avuto origine da un controllo doganale, nell’ambito del quale il personale

operante ha riscontrato che a bordo di un TIR, proveniente dal porto di Gemlik in Turchia,

e destinato in Germania, erano trasportati numerosi colli costituiti da diverse tipologie di detersivi e di detergenti per i quali, fin da subito, è stata ipotizzata la contraffazione, in considerazione del fatto che entrambe le tipologie di prodotti erano state promiscuamente imballate.

Le iniziali ipotesi investigative sono state confermate dal risultato delle perizie eseguite dalle aziende titolari dei vari loghi, opportunamente interessate, che classificavano tutti i prodotti come non autentici.