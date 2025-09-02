Si toglie il braccialetto elettronico, individuato e arrestato a Tarcento

L’uomo è stato individuato e arrestato alla stazione delle corriere di Tarcento.

Era già stato condannato per maltrattamenti ed era sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, ma se lo era tolto di proposito. L’uomo si aggirava liberamente a Tarcento, finché non è stato fermato dai Carabinieri del NORM di Cividale del Friuli, lo scorso 22 agosto.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico a seguito di un provvedimento per maltrattamenti, si era arbitrariamente liberato del dispositivo. È stato individuato nei pressi della stazione delle corriere di Tarcento, in compagnia di una minore. Alla vista dei militari ha tentato di eludere i controlli fornendo false generalità e, subito dopo, ha opposto una violenta resistenza cercando di darsi alla fuga.

Dopo un inseguimento a piedi e una breve colluttazione, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo, riportando però alcune lesioni.

La Segreteria Provinciale di Udine di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri ha espresso il proprio “vivo apprezzamento” per l’operato dei militari, sottolineando come episodi del genere confermino “l’alto senso del dovere, la professionalità e il coraggio dei Carabinieri, che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità fisica per garantire sicurezza e legalità”.



A nome dell’associazione, è stato inoltre rivolto un messaggio di vicinanza e ringraziamento ai colleghi coinvolti, accompagnato dall’augurio di una pronta guarigione.